Heverlee Leuven-Eupen: entrar com o pé direito é o desejo de ambos

Heverlee Leuven e AS Eupen defrontam-se, esta segunda-feira, na primeira jornada do campeonato belga de futebol, naquele que será o jogo que confirma o arranque da nova temporada para ambas as equipas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Heverlee Leuven somou três triunfos (St. Liège, Waregem e KV Mechelen) e duas derrotas (RWDM e Beerschot VA), enquanto que o Eupen somou dois triunfos (Mouscron e Antuérpia), dois empates (KV Mechelen e St. Truiden) e uma derrota (St. Gilliose).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações de cada vez que se encontram, tendo ambas alcançado três empates nos seus últimos cinco duelos. Nos restantes encontros, foi o Leuven quem sorriu.