Hibernian FC-Hearts: arranque de ronda na Escócia

Duelo da 29.ª jornada da Premier League escocesa, com o Hibernian a receber a visita do Hearts, numa partida que colocará frente a frente o sexto e 12.º colocados.



Em grande forma, com cinco jogos seguidos sem perder o Hibernian entra em campo com 37 pontos, apenas 5 do pódio, ao passo que o Hearts chega a este duelo no último lugar, mas moralizado pelos resultados recentes, especialmente pelo triunfo no sábado perante o Rangers, em duelo da Taça da Escócia.



De notar que o Hibernian apenas perdeu nesta temporada três jogos em casa, havendo a particularidade de um deles ter sido precisamente perante este Hearts. Os outros dois foram com os suspeitos do costume: Celtic e Rangers.



Quanto ao Hearts, a atuar fora de casa tem assinado uma temporada para esquecer, contando apenas com um triunfo longe do seu reduto, precisamente ante a equipa de Edimburgo. Irá a história repetir-se ou o favoritismo do Hibernian prevalecerá, tal como sucedeu no encontro da segunda volta, quando venceram em casa do Hearts por 2-0?