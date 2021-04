Highlanders-Auckland Blues: duelo da conferência da Nova Zelândia

Highlanders e Auckland Blues defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a conferência da Nova Zelândia do 'Super Rugby', num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram separadas por cinco pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Highlanders posicionam-se no 3.º lugar, com 9 pontos, fruto de duas vitórias e três derrotas, enquanto que o Auckland Blues encontra-se no 2.º posto, com 14 pontos, após somar três triunfos e dois desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Highlanders registaram duas vitórias (Chiefs e Crusaders) e três derrotas (Auckland Blues, Hurricanes e Chiefs), ao passo que os Auckland Blues somaram três triunfos (Hurricanes - em duas ocasiões - e Highlanders) e dois desaires (Crusaders e Chiefs).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Auckland Blues, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.