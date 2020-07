Highlanders-Auckland Blues: segundo confronto da época

Aí está mais uma partida da Super Rugby Aotearoa, com os Highlanders a receberem a visita dos Auckland Blues, num duelo da sétima jornada que colocará frente a frente o quarto e o segundo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, os Blues entram em campo com 17 pontos e vindos de um arranque com quatro vitórias e duas derrotas, ao passo que os Highlanders, ainda com um jogo em atraso, têm 10 pontos fruto de duas vitórias e três derrotas.



No que a confronto direto diz respeito, refira-se que os Blues ganharam o duelo mais recente, disputado há cerca de um mês, numa das rondas inaugurais deste torneio, por 27-24.