HK Dínamo Minsk-Dínamo Riga: está na hora de voltar a vencer

No derradeiro encontro de ambas as equipas em 2019, HK Dínamo Minsk e Dínamo Riga encontram-se esta segunda-feira na Minsk-Arena, num duelo que colocará frente a frente as duas piores equipas da Conferência Oeste da KHL



Último colocado, com 27 pontos e sem vencer há onze jogos, os de Minsk esperam fechar 2019 a fazer algo que não conseguem há mais de um mês, isto numa partida na qual terão pela frente um penúltimo com 28 pontos, que não vence também há um mês, mas neste caso nove partidas de jejum.



De notar que esta será a terceira partida oficial da temporada entre estes dois conjuntos, com os de Riga a terem por agora vantagem de dois triunfos. Como será o terceiro?

CÓD 306 HK Dínamo Minsk 1.89 Empate 3.8 Dínamo Riga 3.13