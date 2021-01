HK Dínamo Minsk-Metallurg Magnitogorsk: segundo duelo direto da época

Duelo da KHL, com um embate entre o HK Dínamo Minsk, o quinto da Conferência Oeste, e o Metallurg Magnitogorsk, o terceiro do Este. Com 55 pontos, o conjunto visitante é aquele que vai fazendo uma temporada mais positiva, ainda que os bielorrussos tenham somente menos 4 pontos (e um jogo a menos).



Ambas as equipas entram em campo na sequência de derrotas - perderam no sábado, ambas fora de casa -, sabendo-se por isso que na sua mente estará o regresso aos triunfos, para conseguir fechar a fase regular da melhor forma.



Por outro lado, falando em estatísticas, note-se que o registo de golos recente tem sido prometedor no caso do Dinamo, já que dos últimos dez jogos somente quatro não tiveram pelo menos 6 golos. No caso do Metallurg, essa estatística é inversa, já que se registaram seis jogos com menos do que 6 tentos.



Por fim, olhar ao confronto direto, que nos mostra duas vitórias seguidas do Metallurg Magnitogorsk, a última das quais na véspera de Natal, por 3-2. Como será desta vez?

