HK Dínamo Minsk-Salavat Ufa: duelo inter conferências na KHL

Duelo inter conferências na KHL, com o HK Dínamo Minsk a receber este domingo a visita do Salavat Ufa, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas que ocupam posições cimeiras nas respetivas conferências.



A atuar em casa nesta partida, os de Minsk têm 14 vitórias e 8 derrotas nos 22 jogos disputados (30 pontos) e chegam a esta partida vindos de uma série de dez jogos na qual venceram sete e perderam apenas três. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, viram-se pelo menos 2 golos no primeiro período, com ambas as equipas a faturar.



Já os visitantes entram em campo na sequência de duas derrotas seguidas, que se seguiram a quatro triunfos consecutivos. Na verdade, Salavat Ufa parece mesmo ser uma equipa de sequência - para o bem e para o mal -, já que antes tinha perdido três duelos seguidos... Ainda assim, nas contas globais são terceiros no Este, com 34 pontos e estão bem dentro da zona de playoff.



Quanto ao confronto direto, o Salavat Ufa pode entrar em campo com o moral em alta, já que leva dez jogos seguidos a ganhar ao HK Dínamo Minsk. Um desses triunfos foi esta época, em setembro, com vitória por 1-0.