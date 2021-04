Hoffenheim-Bayer Leverkusen: sexto visita o reduto do 12.º na Bundesliga

No fecho da jornada 29 da Bundesliga, Hoffenheim e Bayer Leverkusen encontram-se esta segunda-feira na PreZero Arena, numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 6.º colocados na tabela, respetivamente.



Em melhor posição, a formação visitante entra em campo com 43 pontos, numa posição de Liga Europa, tendo pela frente um oponente que tem 30 pontos e está 5 pontos acima da zona de despromoção.



Vindo de três derrotas, o Hoffenheim leva igualmente seis jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco desses jogos foi sempre a primeira equipa a sofrer. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco golos sofreu... mas também marcou. Quanto a jogadores indisponíveis, Ermin Bicakcic, Dennis Geiger, Benjamin Hübner e Konstantinos Stafylidis são baixas certas, ao passo que Kevin Vogt, Marco John, Ishak Belfodil, Sargis Adamyan, Andrej Kramaric e Håvard Nordtveit estão em dúvida.



Quanto aos de Leverkusen, venceram um nos últimos três encontros - o mais recente -, sendo que em nenhum desses jogos conseguiu ficar com a baliza a zeros. Por outro lado, o Bayer foi a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos jogos que disputou. No que a jogadores diz respeito, Julian Baumgartlinger, Lars Bender, Timothy Fosu-Mensah e Daley Sinkgraven são baixas certas, ao passo que Paulinho e Santiago Arias são incógnitas até à hora do jogo.



Relativamente ao confronto direto, a primeira nota vai para os golos: apenas um dos últimos sete encontros não teve tentos de ambas as equipas e pelo menos 3 no marcador final. Uma tendência que se viu na primeira volta, com vitória do Bayer por 4-1.

CÓD 157 Hoffenheim 2.87 Empate 3.55 B. Leverkusen 2.19