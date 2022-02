Hoffenheim-Estugarda: penúltimo visita reduto do 5.º na Bundesliga

CÓD 182 Hoffenheim 1.52 Empate 4.27 Estugarda 5.1

Na abertura da jornada 24 da Bundesliga, Hoffenheim e Estugarda encontram-se esta sexta-feira na PreZero Arena, numa partida que colocará frente a frente o 5.º e o 17.º, respetivamente.Em melhor posição, o Hoffenheim entra em campo com 37 pontos, fruto de 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Em termos estatísticos, o Hoffenheim foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos; em cinco dos últimos sete houve pelo menos 3 golos; em oito dos últimos dez houve golos de ambas as equipas.Quanto ao Estugarda, é penúltimo com 19 pontos e leva já oito encontros consecutivos sem ganhar. Nesse período, os visitantes marcaram somente 5 golos e sofreram 18.Em relação ao confronto direto, aí há algo para o Estugarda ficar motivado, já que há quatro partidas não perde e marca sempre ao Hoffenheim. Na primeira volta, por exemplo, houve um triunfo do Estugarda por 3-1. Irá a história repetir-se?