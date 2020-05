Hoffenheim-Hertha Berlim: equipas procuram um volte-face após suspensão do campeonato

O regresso do campeonato alemão coloca frente-a-frente Hoffenheim e Hertha Berlim, em jogo a contar para a 26.ª jornada da prova.

Num jogo que irá disputar-se à porta fechada, por medidas de segurança face à crise sanitária de Covid-19, destaque para o embate entre duas equipas que não vinham a atravessar - até ao momento em que a Bundesliga foi suspensa - a melhor fase na prova.

À entrada para esta ronda, o Hoffenheim chega como 9.º classificado, com 35 pontos, fruto de dez triunfos, cinco empates e dez derrotas, enquanto que o Hertha Berlim é 13.º colocado, com 28, após somar sete vitórias, sete empates e onze derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Hoffenheim perdeu um pouco do fulgor que tinha apresentado no arranque da prova, ao registar, recentemente, dois empates (Borussia Mochengladbach e Schalke 04) e três derrotas (Friburgo, Wolfsburgo e Bayern Munique), ao passo que o Hertha somou uma vitória (Paderborn), dois empates (Düsseldorf e Werder Bremen) e duas derrotas (Mainz e FC Colónia).

Jogar no seu reduto não tem sido também uma solução para a equipa orientada por Alfred Schreuder. Até ao momento, o Hoffenheim soma cinco triunfos, um empate e sete derrotas no PreZero Arena. Já o Hertha Berlim não se tem 'dado mal' a jogar fora de portas, somando, até ao momento, quatro vitórias, empates e derrotas.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Hoffenheim - nos dois últimos duelos -, contra nenhum do Hertha Berlim nas últimas cinco ocasiões em que estes dois emblemas alemães se defrontaram para o campeonato. De notar ainda que em apenas um desses cinco encontros não houve golos de ambas as formações.