Hoffenheim-Hertha Berlim: lado a lado na tabela da Bundesliga

Encontro de abertura da jornada 10 da Bundesliga, com um embate entre Hoffenheim e Hertha Berlim, duas equipas que entram nesta ronda separadas por um ponto e uma posição na tabela.



Estão melhor os de Berlim, com 12 pontos no 10.º posto, sendo que até a sua fase recente é mais positiva, já que venceram cinco dos últimos seis jogos, incluindo um da Taça da Alemanha. Nota ainda para os golos, já que apenas um dos últimos dez jogos do Hertha não teve mais do que 3 golos.



Quanto ao Hoffenheim, está em 11.º com 11 pontos e chega a este jogo com três vitórias nos mesmos seis últimos jogos, incluindo também um triunfo na Taça. A equipa visitada, refira-se, também tem um bom registo de golos nos seus jogos, com pelo menos 3 no total dos últimos cinco jogos.



Em relação ao confronto direto, na época passada o Hoffenheim venceu ambos os jogos - 3-0 e 2-1 - sendo que aí se confirmarama algumas tendências: pelo menos 3 golos, tal como em cinco dos últimos seis jogos; Hoffenham a marcar primeiro e a chegar ao descanso na frente, tal como em seis dos últimos oito duelos.

CÓD 138 Hoffenheim 1.66 Empate 3.9 Hertha Berlim 4.25