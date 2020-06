Hoffenheim-RB Leipzig: equipas com várias ausências para o próximo duelo

Hoffenheim e Red Bull Leipzig voltam, esta sexta-feira, a entrar em campo, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Bundesliga, num encontro em que as duas equipas irão a jogo com várias ausências.

À entrada para esta jornada, o Hoffenheim posiciona-se no 7.º lugar, com 43 pontos, fruto de 12 vitórias, sete empates e onze derrotas, enquanto que o RB Leipzig é 3.º classificado, com 59 pontos, após somar 16 triunfos, onze empates e três derrotas - a equipa com menos desaires da prova.

Contudo, este será um encontro em que ambas as formações terão algumas baixas. O Hoffenheim tem, até ao momento, três baixas certas para a partida, são elas Belfodil, Bruun Larsen e Hubner, sendo que Adamyan e Stafylidis são incógnitas ainda para o encontro. Já o RB Leipzig não poderá contar com o contributo de Hartmann, Poulsen e Upamecano, tendo também Ampadu e Sabitzer entre as dúvidas para o encontro.

Agora vamos atentar ao registo das duas equipas na prova. Nos últimos cinco jogos disputados, o Hoffenheim registou duas vitórias (Colónia e Mainz), dois empates (Paderborn e Fortuna Düsseldorf) e uma derrota (Hertha Berlim), ao passo que o RB Leipzig somou dois triunfos (Mainz e Colónia) e três empates (Friburgo, Hertha Berlim e Paderborn).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do RB Leipzig diante do seu próximo adversário com três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.