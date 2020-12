Hoffenheim-RB Leipzig: visitantes à espreita do topo da Bundesliga

Terceiro colocado na Bundesliga, com apenas menos 1 ponto do que o Bayer Leverkusen, o RB Leipzig visita esta quarta-feira o reduto do Hoffenheim, numa partida da jornada 12 do campeonato alemão no qual colocará em jogo a sua sequência de cinco jogos seguidos sem perder, na qual conseguiu três vitórias e dois empates.



Do lado oposto estará um Hoffenheim que é 12.º, com 12 pontos, e que nos últimos seis jogos venceu apenas um, tendo perdido três e empatado dois. Registos que deixam a equipa visitada em apuros com a viragem do ano aí a chegar.



Para piorar as contas, o Hoffenheim tem uma longa lista de ausentes (Ermin Bicakcic, Pavel Kaderábek, Benjamin Hübner, Konstantinos Stafylidis, Florian Grillitsch, Stefan Posch e Dennis Geiger), entrando neste duelo ainda com o fator negativo de ter sofrido sempre golos nos últimos seis jogos diante deste RB Leipzig, uma equipa à qual não conseguiu vencer nenhum dos últimos cinco encontros.



Quanto à lista de indisponíveis dos de Leipzig, é relativamente mais curta, contando com os nomes de Konrad Laimer, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs, Hee-Chan Hwang e Lazar Samardzic. Christopher Nkunku e Marcel Halstenberg estão em dúvida.

CÓD 188 Hoffenheim 4.58 Empate 4.27 RB Leipzig 1.58