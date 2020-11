Hoffenheim-Union Berlin: visitantes com muitas dores de cabeça

No fecho da jornada 6 da Bundesliga, Hoffenheim e Union Berlin encontram-se na preZero Arena, num embate que colocará frente a frente duas formações que chegarão a este jogo separadas por apenas 1 ponto - 7 para os da casa e 6 para os visitantes.



Em melhor posição, o Hoffenheim chegará a este jogo com o moral em alta pelo que fez a meio da semana - vitória por 4-1 em casa do Gent -, mas também pelo facto de não ter perdido nenhum dos últimos três jogos. Já o Union Berlin vem também num momento de jogos sem perder (quatro no caso, com uma vitória e três empates), todos para a Bundesliga.



O problema para os da casa é mesmo a fadiga acumulada pelos jogos a cada três dias, que de certa forma vai resultado em várias baixas, como bem mostra a longa fila de indisponíveis, composta por Ermin Bicakcic, Håvard Nordtveit, Konstantinos Stafylidis, Andrej Kramaric, Pavel Kaderábek e Kasim Adams. Do lado oposto, as baixas são as de Nico Schlotterbeck, Anthony Ujah e Akaki Gogia.



Note-se, por fim, que este será o terceiro jogo de sempre entre estas duas equipas, num confronto direto que por agora nos mostra domínio total do Hoffenheim, com duas vitórias, seis golos marcados e nenhum sofrido. Irá haver inversão desta tendência?

CÓD 188 Hoffenheim 1.93 Empate 3.59 FC Union Berlin 3.46