Hoffenheim-Werder Bremen: jogo entre o 5.º e o 8.º da Bundesliga

No arranque da jornada 9 da Bundesliga, Hoffenheim e Werder Bremen encontram-se na PreZero Arena, num duelo que colocará frente a frente o 5.º e 8.º.Com 14 pontos, o Hoffenheim tem até ao momento 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 13 golos marcados e 8 sofridos. Já o Werder Bremen conta com 12 pontos, mercê de 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 18 golos marcados e 13 sofridos.O Hoffenheim chega a este jogo vindo de três jogos sem perder, ao passo que o Werder Bremen vem de três partidas a sofrer pelo menos um golo. Olhando ainda aos golos, sete dos últimos nove jogos do Werder Bremen tiveram tentos de ambas as equipas.Em relação ao confronto direto, o Hoffenheim leva quatro partidas sem perder e sempre a marcar ao Werder Bremen. Na época passada houve um empate a um em Bremen e uma goleada em casa do Hoffenheim, por 4-0.