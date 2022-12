Holanda-Argentina: clássico nos 'quartos' do Mundial'2022

CÓD 676 Países Baixos 3,4 Empate 3,1 Argentina 2,15

Dia de clássico do futebol internacional, com a Holanda a defrontar a Argentina esta sexta-feira no Lusail Iconic Stadium, na segunda partida dos quartos-de-final do Mundial'2022.Grande candidata à partida, a equipa argentina vem de três jogos seguidos a vencer, isto depois de ter começado o torneio a perder de forma surpreendente diante da Arábia Saudita. Nesse jogo, apesar de ter perdido, os argentinos foram os primeiros a marcar, um registo que acumulam nas últimas nove partidas. Falando em golos, sete dos últimos nove jogos da Argentina tiveram um total de 3 ou mais.Em termos individuais, Papu Gomez foi substituído diante da Austrália e estará em dúvida. Já Angel Di Maria, ausente ante os australianos, deverá regressar ao onze. Do lado oposto, Louis Van Gaal tem a equipa na máxima força.Um dado importante para uma equipa que defende neste duelo 19 jogos seguidos sem perder e que neste Mundial soma por agora três vitórias e um empate. Em termos de golos, a Holanda foi a primeira equipa a marcar nos últimos sete encontros, ainda que curiosamente apenas dois desses duelos tenha tido 3 ou mais golos.Em termos de confronto direto, este será o sexto duelo da história entre estas duas seleções, havendo por agora equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado e umempate. No mais recente, no Mundial'2014, a Argentina ganhou nos penáltis depois no nulo nos 90 e 120 minutos.