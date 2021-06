Holanda-Áustria: seleções procuram isolar-se na liderança do Grupo C

Holanda e Áustria defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C do Europeu de 2020, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que arrancaram com um triunfo a participação neste torneio.

À entrada para esta ronda, a Holanda posiciona-se no segundo lugar da tabela classificativa, com três pontos, fruto da vitória (3-2) sobre a Ucrânia, enquanto que a Áustria encontra-se na liderança do Grupo C, com os mesmos três pontos, depois do triunfo por 3-1 sobre a Macedónia do Norte no jogo de estreia no torneio.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Holanda registou quatro vitórias (Letónia, Gibraltar, Geórgia e Ucrânia) e um empate (Escócia), ao passo que a Áustria somou dois triunfos (Ilhas Faroé e Macedónia do Norte), um empate (Eslováquia) e duas derrotas (Dinamarca e Inglaterra).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a total superioridade da Holanda, seleção que venceu todos os últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas equipas.