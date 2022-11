Holanda-Equador: duelo com vista para os 'oitavos'

CÓD 118 Países Baixos 1,72 Empate 3,55 Equador 4,6

Depois de terem ganho na ronda de abertura, Holanda e Equador procuram esta sexta-feira carimbar o passaporte para os oitavos-de-final do Mundial'2022, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações que fizeram exatamente o mesmo resultado nesse início.Os holandeses ganharam ao Senegal por 2-0, numa partida na qual sofreram mais do que o esperado, ao passo que os equatorianos bateram o Qatar por 2-0, isto num jogo no qual se pensou que o desfecho seria uma goleada.Com quatro vitórias seguidas e 16 encontros sem perder, a Holanda é das equipas em melhor momento no global, sendo que para este jogo tem como dúvidas Memphis Depay e Marten de Roon. Já o Equador, tem oito jogos sem perder e nos últimos sete nem golos sofreu. No plano individual, Enner Valencia, o herói da partida de abertura, é a única dúvida.Note-se, por fim, que este será o segundo jogo entre estas duas equipas. O primeiro foi na preparação para o Mundial'2014, com um empate a um golo.