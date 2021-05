Holanda-Escócia: preparação para o Euro'2020 em Loulé

Numa partida realizada à porta fechada em Loulé, Holanda e Escócia defrontam-se esta quarta-feira num jogo de preparação para o Euro'2020 no qual tentarão afinar a máquina e encontrar as melhores soluções para chegar à fase final na melhor forma possível.



Sem jogarem desde finais de março, quando disputaram em sete dias três encontros de apuramento para o Mundial, holandeses e escoceses têm algumas estatísticas a ter em conta do seu lado, que em seguida iremos elencar.



A Holanda leva sete jogos seguidos a sofrer e em cinco deles conseguiu também marcar. Já em quatro dos últimos cinco houve pelo menos 3 golos no total do marcador. Quanto à Escócia, leva três jogos a sofrer, ainda que não tenham sofrido qualquer derrota. Por outro lado, apenas dois dos últimos nove duelos teve mais do que 3 golos - curiosamente o mais recente, com uma vitória por 4-0.



Quanto ao confronto direto, a Holanda leva quatro partidas seguidas a ganhar sempre sem sofrer. No mais recente, jogado em 2017, venceram por 1-0.