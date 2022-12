Holanda-E.U.A.: arranca o 'mata-mata' no Qatar

CÓD 101 Países Baixos 1,86 Empate 3,3 E.U.A. 4,15

Arranca a disputa do 'mata-mata' no Mundial'2022, com a Holanda a defrontar os Estados Unidos, num encontro que colocará em confronto o 1.º do Grupo A e o 2.º do Grupo B.Com 7 pontos na fase inaugural, a Holanda venceu dois encontros e empatou um, ao passo que os Estados Unidos acabaram com 5 pontos, mercê dos dois empates e um triunfo na última ronda diante do Irão.Na máxima força neste jogo, a Holanda leva 18 encontros sem perder, sendo que nos últimos seis foi a primeira equipa a marcar. Quanto aos Estados Unidos, não perdem há quatro partidas e nos últimos seis jogos que disputaram o total de golos foi sempre inferior a 3. Ao contrário da Holanda, os EUA têm dois jogadores em dúvida: Pulisic e Sargent.Em termos históricos, este será o terceiro duelo de sempre entre estas equipas, mas o primeiro a doer. Os outros foram particulares, com uma vitória para cada lado.