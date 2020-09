Holanda-Itália: duelo de titãs em Amesterdão

Amesterdão recebe esta segunda-feira um verdadeiro duelo de titãs, com a anfitriã Holanda a enfrentar a Itália, num duelo entre duas formações que serão, à partida as favoritas neste Grupo 1 da Divisão A da Liga das Nações.



Vinda de uma vitória no arranque - por 1-0 diante da Polónia -, a Holanda será a formação que entra em campo mais motivada, já que os italianos não começaram propriamente com o pé direito, pois tropeçaram na receção à Bósnia - empate a um.



Sem perder há sete encontros, a Holanda vai em três jogos seguidos sem sofrer golos, sendo que cinco dos seus últimos sete duelos tiveram pelo menos 3 golos. Ainda no plano das estatísticas, nota para o facto de seis dos últimos oito jogos terem tido menos do que 5 cartões e os últimos sete terem um total de cantos inferior a 11.



Quanto à Itália, apesar do tropeção com a Bósnia, vai em 15 jogos seguidos sem perder, numa longa série na qual acumulou outras estatísticas particulares, nomeadamente o facto de apenas dois dos últimos dez duelos terem tido menos do que 3 golos no marcador. Por outro lado, os transalpinos foram mesmo a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis duelos.



A finalizar, olhar apenas para o confronto direto, que nos mostra que este será o primeiro jogo oficial entre estas duas equipas desde 2008. De lá para já jogaram-se cinco particulares, com duas vitórias italianas e três empates. Irá a Holanda travar a tendência?

CÓD 164 Holanda 2.26 Empate 3.13 Itália 3.08