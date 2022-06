Holanda-Polónia: boa fase holandesa contra polacos de orgulho ferido

CÓD 120 Países Baixos 1.4 Empate 4.8 Polónia 7.35

Depois de ter ganho os dois primeiros jogos, com 6 golos marcados e 2 sofridos, a Holanda pode este sábado dar um passo importante rumo à qualificação para a Final Four da Liga das Nações, quando pelas 19.45 receber a visita da Polónia. Numa partida da 3.ª jornada do Grupo 4 da Liga 1 da Liga das Nações, frente a frente estarão o 1.º e o 3.º, com 6 e 3 pontos, respetivamente.Moralizada, a equipa holandesa leva onze jogos seguidos sem perder, tendo mesmo sido a primeira equipa a marcar em nove desses encontros. Ainda assim, nos últimos quatro sofreu sempre pelo menos um golo, algo que acaba por justificar o registo de sete dos últimos dez jogos ter tido 3 ou mais golos. Em termos individuais, Van Gaal não poderá contar com Tim Krul e Virgil van Dijk.Quanto à Polónia, vem de uma derrota pesadíssima diante da Bélgica, por 6-1, e é desse resultado que procurará recuperar para entrar na luta pelo apuramento para a final four. Os polacos confiam em Robert Lewandowski para o conseguir, isto num jogo no qual devem voltar a contar com Wojciech Szczesny e Matty Cash.Quanto ao confronto direto, note-se que a Holanda venceu os três jogos já disputados entre estas duas equipas, o último dos quais em 2020, num duelo da Liga das Nações jogado na Polónia quer terminou em 2-1. Nesses três jogos, refira-se, todos acabaram com vitórias pela margem mínima.