Holanda-Polónia: candidatos começam a construir o seu futuro no grupo

Holanda e Polónia defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo 1 da Divisão A da Liga das Nações, num encontro que irá disputar-se na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão.

Nos últimos cinco jogos disputados, a laranja mecânica registou quatro vitórias (Estónia, Irlanda do Norte, Bielorrússia e Estónia) e um empate (Irlanda do Norte), enquanto que a Polónia somou o mesmo registo: 4V (Letónia, Macedónia do Norte, Israel e Eslovénia) e 1E (Áustria).

No que toca ao desempenho de ambas as seleções a jogarem no seu território nacional ou em terreno adversário, de ressalvar que ambas apresentam-se também igualmente fortes neste capítulo. Nos últimos cinco jogos disputados na Holanda, a laranja mecânica registou quatro vitórias e um empate, o mesmo registo que a formação polaca, no que diz respeito aos encontros fora de portas.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade holandesa, que venceu quatro dos últimos cinco duelos diante da seleção polaca, que não obteve nem um triunfo durante essa sequência de jogos.