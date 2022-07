Holanda-Suécia: duelo de titãs no grupo de Portugal

• Foto: Reuters

Em jogo do Grupo C do Europeu feminino, o mesmo de Portugal, Holanda e Suécia encontram-se este sábado em Sheffield, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 2.º do ranking FIFA. Será, por isso, um embate de titãs neste arranque da competição para ambas as equipas.



Olhando ao registo recente, a Holanda vem de dois triunfos consecutivos, na preparação para este Europeu sofrido recentemente uma derrota bastante dolorosa, diante da Inglaterra, por 5-1. Nesse jogo, ainda assim, as holandesas foram as primeiras a marcar, tal como sucedeu nos últimos cinco jogos. Por outro lado, falando em golos, seis dos últimos sete embates tiveram 3 ou mais no total.



Quanto à Suécia, leva 12 jogos consecutivos sem perder. A turma nórdica apenas disputou uma partida de preparação, ao ganhar ao Brasil por 3-1. Nesse jogo viram-se 3 ou mais golos, tal como sucedeu em seis dos últimos oito duelos das nórdicas.



Quanto ao confronto direto, a Holanda leva cinco jogos seguidos sem perder e três sem sofrer diante da Suécia. Em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar. Falando em golos, nenhum dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais golos.

Por Record

