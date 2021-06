Holanda-Ucrânia: teste importante no Grupo C do Euro'2020

A jogar em casa, na Johan Cruijff Arena, a Holanda procura começar da melhor forma o Euro'2020, defrontando pelas 20 horas de domingo a seleção da Ucrânia. Será um regresso da Holanda a uma fase final, depois de ter falhado o Euro'2016 e o Mundial'2018, e logo com um jogo perante uma equipa que na fase de qualificação deu muito boa conta de si, ao acabar à frente de Portugal.



Apenas privada de Donny van de Beek nesta partida, a Holanda não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos que disputou ainda que até tenha desiludido na primeira partida do ano, ao cair na Turquia por 4-2. Quanto à Ucrânia, não perde há seis partidas, tendo pela última vez sido derrotada pela Alemanha na Liga das Nações.



Olhando a estatísticas, note-se que seis dos últimos sete jogos da Holanda tiveram mais do que 3 golos, ao passo que no lado da Ucrânia apenas um dos últimos seis teve esse mesmo registo. Ainda em relação aos ucranianos, em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram, sendo que em quatro dos últimos cinco foram os de Leste a abrir o marcador primeiro.



Equipas prováveis



Holanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal; F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst



Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

CÓD 116 Holanda 1.64 Empate 3.74 Áustria 5.67