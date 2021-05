Holstein Kiel-Colónia: equipa da casa com um pé na Bundesliga

Depois da vitória conseguida em Colónia, o Holstein Kiel entra este domingo em campo com a possibilidade de garantir a subida à Bundesliga com apenas um empate. Já o Colónia, que atua fora de casa neste embate, tem obrigatoriamente de ganhar, algo que dá um cariz ainda mais importante e decisivo a este embate.



Privado de Ahmet Arslan e Johannes van den Bergh, e com Mikkel Kirkeskov e Stefan Thesker em dúvida, o Holstein Kiel foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete encontros, sendo que em cinco deles ao intervalo já vencia. Quanto ao Colónia, tem apenas Sebastian Andersson em dúvida, isto numa partida na qual tentará fazer valer o seu registo curioso de ter mais vitórias fora do que em casa...

CÓD 120 Holstein Kiel 3.34 Empate 3.19 FC Colónia 1.91