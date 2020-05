Holstein Kiel-Estugarda: equipa visitante procura confirmar candidatura

Terceiro colocado na 2.Bundesliga, o Estugarda procura este domingo corrigir o retorno em falso ao campeonato, de forma a conseguir manter viva a chama da promoção ao principal escalão do futebol alemão. Pela frente estará um tranquilo Holstein Kiel, uma equipa que é oitava na tabela, com 35 pontos, praticamente a salvo de qualquer susto no que à descida diz respeito.



Vindo do tal desaire no regresso, diante do Wesen Wiesbaden, o Estugarda entra neste jogo numa sequência de três jogos seguidos sem vencer e sofrer golos. Por outro lado, em quatro dos seus cinco mais recentes jogos registaram menos de três golos.



Quanto ao Holstein Kiel, apesar de estar tranquilo na tabela, já não vence há quatro partidas, sendo que vai já em seis consecutivas a sofrer golos. Nesse sentido, em cinco dessas seis partidas refira-se que ambas as formações marcaram golos.



Quanto ao confronto direto, de notar que este será o terceiro jogo da história entre estes dois conjuntos, havendo por agora uma vitória para cada lado, sendo que a mais recente, em outubro, sorriu ao Holstein Kiel, com um triunfo surpreendente em Estugarda por 1-0. Haverá vingança?

CÓD 154 Holstein Kiel 3.06 Empate 3.32 Estugarda 1.97