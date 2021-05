Holstein Kiel-SV Sandhausen: acerto de calendário

Ainda candidato à subida direta, mas com olhos postos essencialmente no playoff, o Holstein Kiel inicia o 'processo' de acerto de calendário, defrontando esta terça-feira o SV Sandhausen, numa partida da 30.ª ronda da 2.Bundesliga.



Com 50 pontos, menos 2 do que o terceiro e 7 do que o segundo, o Holstein Kiel tem ainda três jogos em atraso em relação aos seus mais diretos adversários, pelo que vencer aqui é essencial para continuar a alimentar esse sonho. O problema é que os tempos recentes têm sido tudo menos fáceis. Para lá da paragem forçada de três semanas por conta da Covid-19, o Kiel apenas venceu um dos últimos cinco encontros que disputou, sendo que no fim de semana, para a Taça da Alemanha, foi arrasado pelo Borussia Dortmund (0-5).



Quanto ao Sandhausen, está precisamente no outro lado da barricada. Tem 31 pontos, está 1 ponto acima da zona do playoff de permanência, sendo que nos últimos cinco encontros ganhou três e perdeu somente dois. Ainda assim, os visitantes sofreram golos nos últimos três jogos que disputaram.



Por falar em golos, note-se que os duelos entre estas duas equipas normalmente são ricos nesse particular. É que apenas um dos últimos oito não teve tentos de ambas as equipas, sendo que nos sete mais recentes houve pelo menos 3 em cinco. Por outro lado, o Kiel não perde há três jogos com Sandhausen, tendo marcado sempre nos últimos oito duelos que disputou. Na primeira volta, por exemplo, o Kiel ganhou por 2-0.