Honvéd-Vidi FC: retoma prossegue na Hungria

Já em alta rotação no pós-Covid-19 - esta é a terceira jornada após a paragem -, Honvéd e Vidi FC encontram-se esta terça-feira no Hidegkuti Nándor Stadion em Budapeste, numa partida da 28.ª jornada na qual estarão frente a frente o 6.º e o 2.º colocados respetivamente.



Em melhor posição, o Vidi entra em campo vindo numa excelente fase, no segundo posto com 54 pontos - menos 9 do que o líder Ferencvaros-, com nove partidas consecutivas sem perder, incluindo quatro nesta retoma - duas para o campeonato e duas para a taça.



Quanto ao Honved, sexto com 37 pontos, disputou já cinco encontros neste retorno, tendo até registado bons resultados, com dois empates, duas vitórias e uma derrota. Nesse período, refira-se, sofreu golos nos três jogos mais recentes.



Quanto ao confronto direto, o Vidi não perdeu nenhum dos últimos nove jogos, sendo que nesse período foi a primeira equipa a marcar em sete deles. Por outro lado, de notar que quatro dos últimos cinco encontros tiveram dois ou menos golos.