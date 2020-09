Houston Dynamo-Minnesota United: forasteiros seguem sem vencer há quatro jogos

Houston Dynamo e Minnesota United defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 8.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol (MLS), num encontro que colocará frente a frente duas formações em posições distintas na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Houston Dynamo posiciona-se no 11.º lugar, com 7 pontos, fruto de uma vitória, quatro empates e duas derrotas, enquanto que o Minnesota United encontra-se no 3.º posto, com 11 pontos, após somar três triunfos, dois empates e duas derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Houston Dynamo registou uma vitória (Sporting Kansas City), três empates (Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy e FC Dallas) e uma derrota (Portland Timbers), ao passo que o Minnesota United somou dois triunfos (Columbus Crew e San Jose Earthquakes) e três derrotas (Orlando City, Sporting Kansas City e FC Dallas).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas formações no frente a frente, com ambas a registarem dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos entre si disputados.