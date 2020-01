Houston Texans-Buffalo Bills: formações similares mas diferentes no frente a frente

Houston Texans e Buffalo Bills defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para oitavos-de-final do campeonato de futebol americano (NFL), num encontro que coloca frente a frente com registos bastante similares.



Nos últimos cinco jogos disputados os Houston Texans registaram três triunfos (New England Patriots, Tennessee Titans e Tampa Bay Buccaneers) e perdeu dois (Denver Broncos e Tennessee Titans), o mesmo registo que os Buffalo Bills (3V e 2D).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos Houston Bills, contra apenas um dos Buffalo Bills.

CÓD 391 Houston Texans 1.75 Empate 14.01 Buffalo Bills 2.29