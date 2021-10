HSG Wetzlar-FA Göppingen: 10.º contra o 4.º na Bundesliga de andebol

Em jogo da sexta jornada da Bundesliga alemã de andebol, HSG Wetzlar e FA Göppingen encontram-se este sábado na Rittal Arena, numa partida que colocará frente a frente o décimo, com 4 pontos, e o quarto, com o dobro - 8.



Mais bem colocado, o FA Göppingen tem quatro vitórias e somente uma derrota no campeonato, registo ao qual ainda acrescenta o triunfo recente para a Taça. No plano individual, Marcel Schiller tem sido o elemento em destaque, com 33 golos marcados até ao momento, 15 deles da marca dos sete metros. Já Sebastian Heymann é o melhor assistente, com 15 passes certeiros.



Quanto ao HSG Wetzlar, tem somente duas vitórias no campeonato e também venceu no encontro mais recente, referente à Taça. Lenny Rubin é o melhor marcador da equipa, com 26 golos, e Magnus Frederiksen o melhor assistente, com uns incríveis 22 passes para golo.



Relativamente ao confronto direto, na época passada o FA Göppingen venceu ambos os jogos, primeiros por 33-30 em casa e depois por 32-31 fora de portas.