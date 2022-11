HSG Wetzlar-Hamburgo: duas equipas à procura de boas fases

Encontro da 13.ª jornada do campeonato alemão de andebol, com o HSG Wetzlar a receber a visita do Hamburgo, num duelo que colocará frente a frente o 15.º e o 10.º colocados, respetivamente.



Com 12 pontos, o Hamburgo entra em campo com um registo de seis vitórias e seis derrotas, ao passo que o HSG Wetzlar surge com 7 pontos, com três vitórias, um empate e oito derrotas. Curiosamente, o HSG Wetzlar venceu no seu jogo mais recente, ao passo que o Hamburgo perdeu os últimos dois encontros.



Em relação ao confronto direto, o HSG Wetzlar leva três partidas sem perder diante do Hamburgo, ainda que apenas um jogo tenha sido recente, na vitória por 26-25 em fevereiro. Os outros dois foram em 2014/15.

Por Record

Temas

hsg

wetzlar

hamburgo