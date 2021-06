HSG Wetzlar-SC DHFK Leipzig: duelo da Bundesliga alemã de andebol

Encontro da 36.ª jornada da Bundesliga alemã de andebol, com o décimo colocado HSG Wetzlar a receber a visita do sexto SC DHFK Leipzig, num duelo entre duas equipas que têm o seu destino esta temporada praticamente definido.



Os da casa, com 36 pontos, já não podem chegar ao playoff e o melhor que podem fazer é melhorar a sua posição para acabar na metade superior da tabela. Quanto aos visitantes, com 40 pontos, têm 7 de atraso para o quarto lugar e ainda sonham com o playoff, mas a verdade é que apenas há chances matemáticas, já que na teoria será muito complicado.



Note-se que o Leipzig não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos, sendo que nos dez mais recentes venceu sete, perdeu dois e empatou outro. Quanto ao Wetzlar, nos mais recentes dez venceu quatro e perdeu seis. Metade deles foram os mais recentes.



No confronto direto, o jogo mais recente foi em dezembro, com o Leipzig a vencer por 32-28. Como será desta vez?

CÓD 236 HSG Wetzlar 1.77 Empate 7.6 SC DHFK Leipzig 2.25