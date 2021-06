Huachipato-Everton: registo de golos baixo

Encontro do Torneio Apertura chileno, com o Huachipato a receber a visita do Everton, num duelo da 9.ª jornada que colocará frente a frente o 15.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Com 12 pontos, o Everton é a equipa mais bem colocada, sendo que duas das suas três vitórias foram conseguidas nas últimas duas partidas. Quanto ao Huachipato, leva quatro derrotas seguidas, duas para o campeonato e duas para a Libertadores, e sempre sem conseguir marcar.



Olhando ao confronto direto, o primeiro ponto de destaque é o facto de nenhum dos últimos cinco jogos ter tido mais do que 2 golos. Nessa mão cheia de partidas viram-se duas vitórias do Huachipato - 2-0 e 1-0 -, uma do Everton - 1-0 - e dois empates... a zero. Como será desta vez?

CÓD 193 Huachipato 2.26 Empate 2.86 Everton 2.6