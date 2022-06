Hudders. Giants-Leeds Rhinos: equipa da casa vive bom momento

CÓD 261 Hudders. Giants 1.45 Empate 18.5 Leeds Rhinos 2.3

Em jogo da Super League, Huddersfield Giants e Leeds Rhinos encontram-se se esta sexta-feira no John Smith's Stadium de Huddersfield, numa partida da 15.ª jornada que colocará frente a frente o 4.º e o 8.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o Huddersfield Giants conta com 19 pontos e soma quatro jogos seguidos a triunfar para o campeonato. Já o Leeds Rhinos, com 11 pontos, vem de duas vitórias seguidas e nos últimos cinco encontros que disputou alcançou quatro das cinco vitórias que tem.Quanto ao confronto direto, o último duelo entre estas duas equipas, em meados de abril, acabou em empate a 20. Antes dessa igualdade o histórico vinha sendo favorável aos de Leeds, com cinco triunfos em seis jogos.