Huddersfield-Barnsley: realidades diferentes em confronto

CÓD 188 Huddersfield 1.54 Empate 3.7 Barnsley FC 5.2

Num encontro da 44.ª jornada do Championship, o já condenado Barnsley visita esta sexta-feira o reduto do terceiro colocado Huddersfield, num duelo no qual o conjunto da casa procurará somar um triunfo que permita manter viva a esperança de chegar ao segundo lugar e conseguir, por isso, a subida direta.Sem derrotas nos últimos quatro encontros, o Huddersfield é também a equipa que normalmente marca primeiro nos seus encontros (foi assim em oito dos últimos dez embates).Quanto ao Barnsley, já relegado e afundado no último lugar, leva cinco jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer pelo menos um golo. Apesar desse registo, note-se que somente um dos últimos nove jogos do Barnsley teve pelo menos 3 golos no total final.Em termos de confronto direto, este será o terceiro jogo da temporada, havendo por agora uma vitória do Huddersfield (1-0 na Taça) e um empate a um golo para o Championship.