Huddersfield-Bristol City: anfitriões procuram escapar à zona de despromoção

Huddersfield e Bristol City defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 35.ª jornada do Championship - segundo escalão inglês de futebol -, num encontro entre duas formações separadas por 17 pontos na tabela classificativa.



À entrada para esta ronda, o Huddersfield posiciona-se no 21.º lugar, com 36 pontos, fruto de nove triunfos, nove empates e 16 derrotas, enquanto que o Bristol City é 7.º colocado, com 53, após somar 15 vitórias, oito empates e onze derrotas.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Huddersfield registou um triunfo, um empate e três derrotas, ao passo que o Bristol City somou duas vitórias e três derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Bristol City com quatro triunfos contra apenas um do Huddersfield.

CÓD 170 Huddersfield 2.03 Empate 3.06 Bristol City 3.16