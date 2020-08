Huddersfield Giants-Warrington Wolves: forasteiros em bom momento

Aí está mais um jogo da Rugby Super League, agora a colocar frente a frente duas equipas que contam com os mesmos 8 pontos, mas que na tabela estão separadas por quatro posições.



Em melhor situação estão os Warrington Wolves, atualmente em terceiro e vindos de três triunfos consecutivos, ao passo que os Huddersfield Giants são sétimos e nos últimos três duelos ganharam um e perderam dois.



Vantagem também no confronto direto, com os Wolves a terem quatro triunfos consecutivos, numa série que dura já desde 2018. Nesses quatro duelos, refira-se, totalizaram 147 pontos e só encaixaram 67.

CÓD 285 Hudders. Giants 2.56 Empate 19.04 Warring. Wolves 1.36