Huddersfield-Nott. Forest: duelo em Wembley pelos milhões da Premier League

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aí está aquela que é considerada como a partida mais rica da história do futebol. Afinal de contas, num só jogo, a diferença entre ganhar e perder este jogo está cifrada em 180 milhões de euros, isto segundo as contas da Deloitte. Tudo por conta do incrível lucro recebido pela ascensão ao escalão superior, tanto de direitos televisivos como da própria participação na Premier League.



Frente a frente nesta batalha pelos milhões estarão Huddersfield e Nott. Forest, duas equipas com histórias recentes bem distintas e que nesta partida discutirão qual a que sobe à Premier League na última vaga de acesso via playoff. O Huddersfield procura o retorno depois de três temporadas no segundo escalão, ao passo que o Nottingham, uma das equipas fundadoras do campeonato principal no atual formato, procura o retorno depois de em 1999 ter sido relegado.



Neste jogo sem Álex Vallejo, Ryan Schofield e Matty Pearson, o Huddersfield entra em campo depois de ter sido 3.º na fase regular e de nas meias-finais ter afastado o Luton por 2-1, ao passo que o Forest (sem Max Lowe e Lewis Grabban) foi 4.º, com 80 pontos (menos 2 do que o Huddersfield) e para chegar a esta final deixou pelo caminho o Sheffield United, numa eliminatória que apenas foi resolvida nos penáltis.



Nota final para o confronto direto, que esta temporada já nos deu três jogos para analisar. Por agora o balanço é positivo para o Nottingham, com duas vitórias e uma derrota. O triunfo que desequilibra a balança foi conseguido em março, na FA Cup. Como será o quarto?

Por Record