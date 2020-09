Huesca-Atlético Madrid: João Félix quer aproveitar bom momento

Mais uma jornada da Liga espanhola e mais um português em campo. O Huesca prepara-se para receber, esta terça-feira, o Atlético de Madrid de João Félix, em jogo a contar para a 4.ª jornada da prova, num encontro que terá presença limitada de adeptos.

À entrada para esta ronda, o Huesca posiciona-se no 16.º posto, com 2 pontos, após dois empates e uma derrota nos três primeiros confrontos disputados para o campeonato espanhol, enquanto que o Atlético Madrid, equipa orientada por Diego Simeone, encontra-se no 9.º lugar com 3 pontos (ainda só realizou um jogo).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Huesca registou uma vitória (Sabadell), três empates (Real Sociedad, Villarreal e Valencia) e uma derrota (Cádiz CF), ao passo que o Atlético Madrid somou três triunfos (Getafe, Almería e Granada CF), um empate (Real Sociedad) e uma derrota (RB Leipzig).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de estas duas formações apenas se terem defrontado em duas ocasiões, jogos esses que terminaram com dois triunfos dos colchoneros, ambos por 3-0.