Huesca-Sp. Gijón: separados por 1 ponto na tabela

CÓD 162 Huesca 2,25 Empate 2,7 Sp. Gijón 2,8

Com o campeonato principal parado por causa do Mundial'2022, a ação não pára no segundo escalão, com o Huesca a receber esta sexta-feira a visita do Sp. Gijón, numa partida da 17.ª jornada que colocará frente a frente o 9.º e o 11.º colocados, respetivamente.Com 23 pontos, o Huesca tem seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, numa caminhada com 14 golos marcados e 12 sofridos. Já o Sp. Gijón surge com 22 pontos, com 21 golos marcados e 20 sofridos.Em termos de registos, o Sp. Gijón leva quatro partidas seguidas a perder e cinco a sofrer. Em quatro desses duelos sofreu e também marcou. Quanto ao Huesca, nota para o registo de golos, que apenas numa ocasião nos últimos dez jogos foi superior a 3.Em relação ao confronto direto, o Huesca não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos e marcou sempre pelo menos um golo. Nesse período, venceu dois jogos (1-0 em ambos) e empataram-se outros dois, ambos a um golo.