Hugo Gaston-Richard Gasquet: juventude contra experiência em Roland Garros

Duelo em francês na primeira ronda de Roland Garros, com um embate de duas gerações distintas a opor o veterano Richard Gasquet, de 34 anos, e o jovem Hugo Gaston, de 20. Com 14 anos entre si, Gaston e Gasquet também estão bem separados no ranking ATP, já que o mais jovem é 141.º, ao passo que Gasquet é 53.º.



Naquele que será o primeiro jogo entre ambos, a grande dúvida será a condição física de Gasquet, um tenista que este ano leva sete vitórias e seis derrotas, contra um jovem compatriota que tem um calendário bem menos preenchido no circuito principal, já que apenas disputou cinco jogos (perdeu três e ganhou dois).



Ainda assim, note-se que Gaston tem muita rodagem em torneios Challenger, tendo o último sido em Oeiras, onde deixou pelo caminho Pedro Sousa antes de cair nas meias-finais perante Facundo Bagnis.