Hull City-Chelsea: em ação na Taça de Inglaterra

Vindo de duas partidas na Premier League a desiludir, com derrota em casa do Newcastle e empate com o Arsenal (num jogo no qual jogou mais de uma hora com um elemento a mais), o Chelsea procura este sábado reencontrar-se com o caminho das vitórias, defrontando pelas 17h30, fora de casa, o Hull City, numa partida referente à 4.ª eliminatória da Taça de Inglaterra.



Privado de Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud e Marco van Ginkel, o conjunto londrino, quarto na Premier League, tentará repetir a receita da ronda prévia, onde deixou pelo caminho o Nottingham Forest, ao passo que os da casa, 12.º no Championship, e também sem três jogadores (Jon Toral, Kevin Stewart e Stephen Kingsley), procurará repetir aquilo que fez diante do Rotherham United.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Chelsea nunca perdeu diante deste Hull City, levando mesmo já sete triunfos consecutivos, o último deles em 2017/18, em partida desta mesma Taça de Inglaterra. História para repetir ou malapata para quebrar...?