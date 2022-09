Hull City-Luton Town: regressa o Championship

CÓD 211 Hull City 2,8 Empate 3,1 Luton Town 2,35

Aí está o regresso do Championship, com Hull City e Luton Town a encontrarem-se esta sexta-feira no MKM Stadium, numa partida que colocará frente a frente o 20.º e 11.º colocados, do segundo escalão do futebol inglês, respetivamente.Com 13 pontos, o Luton chega a este jogo com duas vitórias nos últimos cinco jogos, ao passo que o Hull, com 11 pontos, apenas triunfou num dos últimos cinco encontros e nos outros quatro perdeu sempre.O Hull, refira-se, leva nove encontros seguidos a sofrer golo, uma série que tentará inverter diante de uma equipa que nos últimos seis encontros foi sempre a primeira a faturar.No que ao confronto direto diz respeito, o Luton leva três vitórias seguidas, duas delas sem sofrer golo.