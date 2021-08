Hull FC-Hull Kingston Rovers: formações em momentos distintos

Hull FC e Hull Kingston Rovers defrontam-se, este sábado, pelas 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 20.ª jornada do campeonato inglês de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos completamente distintos na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações se encontram atualmente inseridas, de notar que o Hull FC registou uma vitória (Huddersfield) e quatro derrotas (Huddersfield, Leeds, St Helens e Catalans Dragons), enquanto que o Hull Kingston Rovers somou três triunfos (Wigan - em duas ocasiões - e Leigh) e dois desaires (ambos diante do Catalans Dragons).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Hull FC, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Hull Kingston Rovers a levar a melhor nos dois restantes embates.