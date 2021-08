Hull K. Rovers-Wigan Warriors: duelo da 19.ª ronda da Liga inglesa de râguebi

Hull K. Rovers e Wigan Warriors defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 19h45 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato inglês de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas formações que se encontram no top-5 da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Hull K. Rovers posicionam-se no quinto lugar, com sete vitórias e seis derrotas em 13 jogos disputados, enquanto que os Wigan Warriors encontram-se no quarto posto, com 12 triunfos e seis desaires em 18 encontros realizados até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Hull K. Rovers registaram três vitórias (Salford, Wigan e Leigh) e duas derrotas (Catalans Dragons - por duas vezes), ao passo que os Wigan Warriors somou quatro triunfos (Huddersfield, Wakefield, Leigh e Salford) e um desaire (Warrington).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Wigan Warriors, formação que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois conjuntos ingleses.