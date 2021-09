Hull Kingston Rovers-Castleford Tigers: encontro da Superleague

Duelo da Superleague, o principal campeonato de râguebi inglês, com os Hull Kingston Rovers a receberem na tarde deste sábado os Castleford Tigers, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e o sexto colocados, respetivamente.



À frente na tabela, com 22 pontos, os Castleford Tigers têm 11 vitórias e 10 derrotas, ao passo que os Hull Kingston Rovers, com 18 pontos, totalizam nove triunfos e nove derrotas - têm três jogos em atraso. A nível de diferença de pontos, os Hull Kingston Rovers contam +56, ao passo que os Castleford Tigers têm -92.



Na série recente, refira-se, os Hull Kingston Rovers venceram apenas um dos últimos quatro encontros, precisamente o mais recente, ao passo que os Castleford Tigers triunfaram em três deles.



No confronto direto, em quatro jogos já disputados houve três triunfos dos Castleford Tigers e apenas um dos Hull Kingston Rovers, curiosamente no duelo mais recente, disputado em maio, por 26-22.