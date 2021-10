Hungria-Albânia: hora de jogar todas as cartas

Duelo de cariz decisivo no Grupo I de apuramento para o Mundial'2022, com a segunda colocada Albânia a visitar o reduto da Hungria, uma equipa que entra nesta partida na quarta posição, mas que em caso de triunfo pode saltar para o segundo posto - e entrar numa zona de apuramento para o playoff.



Com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e duas derrotas, a Albânia não contará neste jogo com Erion Hoxhallari, isto numa partida na qual tentará a terceira vitória consecutiva, após ter ganho a San Marino e à Polónia.



Quanto aos húngaros, depois de terem deixado boas imagens no Europeu - ao travarem Alemanha e França e darem luta a Portugal -, perderam os dois jogos seguintes e complicaram a sua missão no apuramento, mas a vitória perante Andorra colocou-os novamente na rota certa. Estarão na máxima força e tentarão neste jogo travar uma série de seis jogos seguidos a sofrer golos.



Quanto ao confronto direto, este será o quinto jogo entre estas equipas, havendo três vitórias húngaras e uma albanesa. Curiosamente o triunfo destes últimos sucedeu precisamente nesta qualificação, há um mês, por 1-0. Haverá vingança húngara?

CÓD 130 Hungria 1.94 Empate 2.9 Albânia 3.55