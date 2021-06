Hungria-França: Puskás Arena volta a receber jogo do Euro'2020

Depois da vitória portuguesa na terça-feira, a Puskas Arena recebe este sábado mais um duelo, agora com a Hungria a defrontar em casa a França, numa partida na qual os húngaros entram obrigados a pelo menos pontuar, ao passo que os franceses chegam motivados pelo triunfo sobre a Alemanha, num duelo de titãs que mostrou uma equipa gaulesa bastante forte e afinada.



Ambas as equipas devem estar na máxima força, havendo apenas algumas dúvidas quanto ao estado físico de Benjamin Pavard. Caso não haja alguma surpresa de última hora, é provável que esta França se apoie na capacidade física e técnica da dupla Paul Pogba-Kylian Mbappé, algo que já se viu diante da Alemanha, com uma incrível atuação de ambos.



A finalizar, note-se que este será o primeiro duelo entre estas equipas desde 2005, na altura com uma vitória francesa num particular por 2-1. Estas duas seleções já se enfrentaram por oito ocasiões em Budapeste, ainda que o mais recente duelo na capital húngara tenha sido já em 1990, na altura com uma vitória 3-1 com bis de um tal de... Éric Cantona.

CÓD 133 Hungria 10.05 Empate 5.15 França 1.32